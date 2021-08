Lauri Pedaja ületöötamisest: see sihitu ringirapsimine ei too õnne õuele

Lauri Pedaja sõnab Instagramis, et veel pool aastat tagasi arvas ta, et iga õige tänapäev karjääriinimene peabki tantsima läbipõlemise piiril, ja et ületöötamine on midagi lahedat.

«Olin täiesti veendunud, et see ongi õige ja muud moodi ei tule ei õnne ega edu. Peab palju tegema, siis tuleb palju raha ja vat siis ma saan puhata ja head elu elada.»

«Nüüd, kus ma olen maikuust saadik olnud kodune isa, valinud ise, millega ja kunas ma tegelen, olen aru saanud, et rohkem ei oleks ma saanud valesti arvata. Jah, tõsi, ma ei istu ka praegu käed rüpes ega sülita lakke. Mul on maja, mis vajab korrastamist, aed, mis vajab hoolt, laps, kes soovib tegelemist, naine, kes soovib tähelepanu ja lisaks omad kireprojektid, mis toovad ka leiva lauale.»

Pedaja sõnul tunneb ta, et tehes asju enda valikute järgi ja vastavalt oma sisetundele, ei tantsi ta enam läbipõlemise piiril. «Ma olen muutunud rahulikumaks, ma leian endale rohkem aega ja minust on kadunud see vastik närvilisus ning ka süütenöör on läinud meetreid pikemaks,» tunnistab ta.

Mehe sõnul ei taha ta sellega öelda, et inimesed peaksid töölt ära tulema ja oma kirge otsima hakkama.

«Pigem soovin öelda seda, et väljendid: ma olen läbipõlenud, ma olen ületöötanud, mul ei ole enda jaoks aega – ei ole lahedad egai näita, kui võimekas inimene sa oled. Kui sul ei ole aega iseenda ja oma sõprade-lähedaste jaoks, siis sa oled valel teel.»

Mees soovitab võtta päevas endale vähemalt 30 minutit, kus rahulikult istuda, jalutada, pikutada ja tegeleda iseenda mõtete ja vaimu tugevdamisega. «Tehes seda iga päev, saab su vaim tugevaks ja sa mõistad, et see sihitu ringirapsimine ei too õnne sinu õuele, vaid viib sind õnnest ainult kaugemale.»