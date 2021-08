UUED TUULED ⟩ Ksenija Balta: rohkem ma kaugushüpperajale ei astu

«Täna tegin enda jaoks suure otsuse, rohkem ma kaugushüpperajale ei astu,» teatas Ksenija Balta Instagramis.

Pikemalt rääkis ta sel teemal Facebookis. «Nüüd kui Tokyo OM sai mõned päevad tagasi ametlikult läbi ja oleme jõudnud tagasi kodumaale, olen ka ise saanud ühtteist enda jaoks läbi mõelda.»

«Tuleb tõdeda, et sellest ebaõnnestunud võistlusest on möödas 10 päeva ja tunnen endiselt samamoodi - ma ei soovi enam kaugushüppe rajale astuda,» tunnistas Balta.

Küsimusele, kas see aeg on ehk käes, sai ta vastuse enda sõnul täpselt pärast olümpiat. «Sain aru, et mul pole enam kaugushüppes endast midagi anda ja et see ei paku mulle enam mingit naudingut.»

«Mõnele võib see mitte meeldida, aga ausalt see mind ei huvita, sest mul on seljataga märkimisväärselt ja piisavalt pikk karjäär, mille jooksul olen tõestanud, et minus on visa võitleja ja niisama ma alla ei anna,» sõnas Balta.

Spordiga siiski naine hüvasti jätta ei kavatse, vaid soovib ja tunneb, et võiks end kaugushüppe asemel panna proovile hoopis jooksu alal.