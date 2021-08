12-aastane pealinna poiss Martin (nimed loos muudetud - toim. teada) on viimased kaheksa aastat elanud teadmisega, et tal on diagnoositud epilepsia. Tegemist ei ole klassikalise epilepsiaga, mille puhul krambihood iseenesest üle lähevad - tema puhul on vajalik spetsialistide sekkumine.