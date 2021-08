Näitlejapaar Mila Kunis ja Ashton Kutcher jagasid lõbusat videot oma hügieeniharjumustest

Alles see oli, kui naljamees ja näitleja Ashton Kutcher tunnistas, et nad ei pese ennast ega oma lapsi igapäevaselt, vaid loputavad üle vaid olulisemad kohad.

Paari enda sõnul, võib neid üleni dušši all või vannis kohata vaid paar korda nädalas. «Ma pesen kaenlaaluseid ja jalgevahe iga päev, mitte midagi muud,» rääkis Kutcher 27.juulil aset leidnud prodcastil.

Mila Kunisel on kombeks siiski kaks korda päevas nägu pesta, kuid Kutcher viskab peale trenni heal juhul veidikene vett näo peale.

Näitlejapaari «kiiksuga» hügieeniharjumused ei tundu aga meeldivat paljudele jälgijatele ning kriitika nooli tuleb igast suunast. Kõige enam aga häirivat inimesi see, et nad ei vannita oma lapsi igapäevaselt.

«See on vesi!» ütles Mila videot sissejuhatades, suunates näpuga duššiklaasile, mille peale vett pritsib.

«Kas sa tahad neid veega vigastada! See on naeruväärne! Mis siin toimub?» küsis Ashton naerdes, mille peale Mila vastas, et nad vannitavad oma lapsi.