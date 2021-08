Täna selgus, et Tõnis Niinemetsa populaarse grow-up komöödia «The KID» viimaste etenduste plaanides tehti muudatus. Teatri POINT produtsent Karl Kermes tõdeb, et üheks muudatuse põhjuseks on kindlasti uued koroonapiirangud ja pidevalt kasvav uute nakatumiste arv.