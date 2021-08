VIDEO ⟩ Helikopteriõnnetus Kamtšatkal: tõenäoliselt hukkus kaheksa turisti

Pardal oli kolm pilooti ja 13 reisijat, päästjad on leidnud kaheksa ellu jäänud inimest, neist kahe seisund on kriitiline, teatab themoscowtimes.com.

Kohalik tervishoiuminister Marina Volkova teats algselt, et üheksa inimest jäid õnnetuses ellu. Kamtšatka kuberneiriameti esindaja Aleksander Zabolitšenko täpsustas, et ellu jäänuid on kaheksa ja kaks päästetutest said väga raskelt vigastada. Arstid pingutavad, et nende elu päästa.