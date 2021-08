Õpilasleiutajate konkurss ootab taas uusi ägedaid ideid

Lindude peletaja. Pilt on illustreeriv! Linnud käivad peenras maasikaid söömas ja tavalist hernehirmutist nad ei karda. Leiutasin lahenduseks peletaja-hirmutise, kelle silmades on kaamerad ja käes on voolik, kuhu tuleb vesi kaevust või trassist. Kui ablas lind tuleb maasikaid näppama ja satub kaamera ette, annab andur veepritsile märku ja lindu ehmatatakse külma veega. Samal ajal saavad maasikad ka kastetud. See leiutis on neile, kellel on aiamaa.

FOTO: Eliise Võigemast, Märjamaa Gümnaasiumi 3. klass