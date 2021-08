Suunamudija Aleksandria lubab pesu müüma hakata: lihtsalt kirjutage mulle!

«See pole nali, kirjutage kõik, kellel huvi. Valikus on erinevaid värve ja erinevate mälestustega pesu,» kirjutas sisulooja sealjuures. Kaunitari jälgijad uurisid ka temalt, et kus on kõige ekstreemsem koht kus ta vahekorras olnud on. «Ekstreemsus on väga lai mõiste...lennukis näiteks,» vastas ta ja lisas, et ka see pesu on saadaval.