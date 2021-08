Tokyost Rootsile kulla toonud kettaheitjat süüdistatakse kodumaal rassismis

Vasakpoolsetele mehe väljendusviis ei meeldinud ja põhjendasid seda sellega, et Rootsi viikingid olid rassistid, kes soovisid teistele rahvastele surma ja kannatusi. « See ajastu tuleks Rootsis unustada ja liikuda edasi paremuse suunal,» rääkis üks vasakpoolsete eeskõnelejatest.

Kogu jant rassismisüüdistustega on aga varjutanud rootsalste rõõmu uhke võidu üle, mis sest, et ka kuninglik pere avaldas sotsiaalvõrgustikus tänu ja uhkust suurepärase tulemuse eest.

Rootslased on taas jagunenud kahte leeri- Stahli vihkajad ja pooldajad. Sotsiaalmeedias on hiljuti tekkinud uus liikumine, mis kogub suurt populaarsust, kus Stahli toetajad kui ka need, kes peavad tema vastu suunatud rassismisüüdistust täiesti absurdseks, on kogunevad hashtagi #ImASwedishVikingToo alla.