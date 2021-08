Harju maakohus otsustas 08. juulil 2021, et Eesti Rahvusringhääling avaldas 2019. aasta aprillis saates ja artiklis ««Pealtnägija»: firmaveski 300 ettevõtte seas on ka kahtlane kool ja kirjastus» ebaõigeid andmeid ja tekitas sellega asjaosalistele kahju. Esimese astme kohus rahuldas Ukraina päritolu ärimeeste ERRi vastu esitatud hagi ning nüüd on kindel, et ERR otsust edasi ei kaeba.