PILDID ⟩ Uues kuues kirev tänavapilt! Omniva automaatidest on saanud kunstnike lõuendid

Kuigi hetkel on üle värvitud vaid kaks automaati, siis turundusjuht Mihkel Külaotsa sõnul saab pühapäeval värvikihiga kaetud juba järgmine oranž kast. Kuna automaadid on saanud inimestelt palju positiivset tagasisidet ja ka kunstnike huvi on olnud suur, tuleb projekte veelgi. «Tõesti, juba sel pühapäeval katame Pallasti pakiautomaadi sinimustvalge teemalise kunstiga, et tähistada Eesti Vabariigi taasiseseisvumise 30. aastapäeva,» rääkis Omniva turundusjuht Mihkel Külaots.