PEALTNÄGIJA VIDEO ⟩ Jaama tänava korter mattus gaasiplahvatuse järel leekidesse

Pealtnägija saadetud videost on näha, kuidas plahvatuse tagajärjel tuleleegid ja suur tossupilv kortermaja aknast välja ulatuvad. Õuele oli kogunenud ka arvukalt uudishimulikke kodanikke.

Neljapäeval kell 13.44 teatati häirekeskusele, et ühes Tartu Jaama tänava elumajas immitseb korteriukse vahelt gaasilõhna ning ust ei avata. Kohale rutanud päästjad asusid kontrollima olukorda, kui kell 13.56 toimus plahvatus, vahendas Tartu Postimees .

Lööklaines sai kannatada kuus inimest. Nende seas on kaks päästjat, kaks politseinikku, üks meedik ning üks kõrvalkorterist välja toodud mees. Kannatanute vigastused on senise info järgi rasked, kuid nad on stabiilses seisus.