Alles tuli Austraalia täkk Justin McNairn Eestisse ja hakkas pakkuma Maarjamaa naistele meelelahutust ja stripishow'sid. Nüüd on mees pannud kokku grupi naisi, keda ühendab kirg esinemise ja tantsu vastu.

Neli Costany inglit rääkisid Elu24-le muu hulgas ühiskondlikest eelarvamustest ja sellest, mida nad oma töö juures armastavad.

Seksikad fotod jäädvustati klubis BonBon ning naistele valis pesu selga pesupood Ulakas Kaunitar.

Renata (Instagram: @renataknows)

Esimene Justini ingel Renata alustas tantsimisega kõigest paar aastat tagasi. «Mul on selline lähenemine asjadele, et kui teha, siis 110 protsendiga. Sa võid käia kaks aastat kord nädalas trennis või võid teha mitu trenni päevas, nagu mina tegin. Aeg ei määra väga,» räägib Renata, kes on küll tantsimisega vaid paar aastat tegelenud, ent on juba täielik professionaal.

Renata FOTO: Remo Tõnismäe

Ehkki päris striptiisi Renata teinud pole, on ta go-go tantsija. Tantsumaailma sukelduski naine paar aastat tagasi, mil jõudis kätte aeg, kui eelnevalt südamelähedane olnud moemaailm end tema jaoks ammendas. «Ma armastan moodi, aga tundsin, et mul sai seal kõik tehtud» tõdeb ta. «Töötasin kõik nurgad selles maailmas ära: disainid, produktsioonid, stilistika. Tahtsin uut väljundit ja tantsimine on nii minulik,» räägib ta.

Renata FOTO: Remo Tõnismäe

Renatale meeldivad sensuaalsed tantsustiilid. «Ma olen loomult hästi sensuaalne naine. Mul on tunne, et ühiskonnas üldiselt seda häbivääristatakse. Tantsimises on seksuaalsus justkui skill (oskus – toim), mis mulle meeldib,» räägib Renata, kes enda sõnul näiteks hiphopiga hakkama ei saaks, sest see tema olemusega kokku ei sobiks.

Renata FOTO: Remo Tõnismäe

Renata leiab, et tema tööga seoses on ühiskonnas siiski ka eelarvamusi. «Eelkõige see seksuaalsuse osa. Naisi kritiseeritakse, kui nad on enda heaoluks seksuaalsed. Mitte ainult meeste jaoks,» räägib Renata. «Arvatakse, et kui sa töötad selles valdkonnas, siis sa pole tõsiselt võetav. Kui keegi on mõjutatud minu ametist või valikutest naisena ja ma olen nende jaoks justkui «liiga palju», siis nad võivad ära minna ja leida endale «vähema», mis neile sobib». Naise sõnul peaksid inimesed, kes sellist ametit ei tolereeri, lihtsalt öösel kodus magama. «Miks sind häirivad stripparid? Nad töötavad öösel. Mine maga, kui nad sind häirivad ja see pole sinu elustiil,» ütleb ta tabavalt.

Renata on justkui Costany Angelsi tüdrukutepundi manager. «Olen Justinile abiks igapäevatoimetustes, aitan poistele (Costany Men) koreograafiat teha, tegelen tüdrukutega ja nii edasi. See läks kuidagi loomulikult, et ma selle kõigega tegelema hakkasin. Isegi Justin ütles, et ma lihtsalt ise hakkasin siin manageerima asju,» naerab Renata, kes leiab et Costany inglid teeb eriliseks see, et kõik on väga erinevad. «Igaühel on oma eripära ja seda mitte ainult välimuse poolest, ka tausta ja iseloomu poolest on kõik hästi erinevad.»

Lana (Instagram: @lana9banana)

Lana on tegelikult Elu24 lugejatele juba tuttav nägu. Nimelt kirjutasime tänavu veebruaris sellest, kuidas Venemaa lõpust, Kamtšatkast pärit striptiisitar Lana viis aastat tagasi ajutiselt Tallinnasse tööle tuli, ent hoopiski siia elama jäi.

Lana. FOTO: Remo Tõnismäe

Nüüd on naine ühinenud Costany Angelsi tiimiga. Venemaa lõpust pärit kaunitar on elanud veel Londonis, Türgis ja Moskvas. «Siis sain sõbrannalt kutse tulla Tallinnasse,» räägib Lana, kes täiskasvanute meelelahutuses alustas tööd juba 13 aastat tagasi. Vahepeal tegi naine siiski pausi. «Proovisin «normaalse» elu juurde tagasi tulla. Proovisin kontoritööd, aga see oli igav ning seal ei teeninud piisavalt raha,» räägib Lana, kelle moto on «elada, mitte lihtsalt eksisteerida».

Lana. FOTO: Remo Tõnismäe

Kuidas naine aga 13 aastat tagasi striptiisini jõudis? «Tüüpiline lugu – õppisin instituudis, käisin selle kõrvalt küll tööl, ent seal ei teeninud piisavalt hästi» räägib Lana ja meenutab oma esimest ööd stripparina. «Ma ei olnud häbelik sellepärast, et ma pidin rahva ees poolalasti olema, pigem häbenesin seda, et ei osanud postitantsu teha.» Naine on nüüdseks postitantsus täielik proff ning teeb seejuures tööd uskumatult kõrgetel platvormkingadel.

Lana. FOTO: Remo Tõnismäe

Lana arvab, et tema töös on kombineeritud kunst ja müügitöö. «Striptiis on kunst, aga seejuures pead sa oskama oma seksuaalsust kasutada, et põhimõtteliselt õhku müüa,» nendib ta. Lana põhimotivaator tööks ongi raha. «Ma võiksin olla filosoofiline ja öelda, et olen armunud tantsimisse. Ma tegelikult olengi, armastan tantsida. Aga eelkõige armastan ma selle töö juures raha,» ütleb naine ausalt. Lisaks ütleb ta, et iga päev tööl on enneolematu ja huvitav. «Iga päev on nagu loomaaed või tsirkus. Sa ei tea kunagi, mis juhtub,» naerab ta.

Tuhandete kilomeetrite kauguselt pärit Lana on Costany Angelsi näol leidnud justkui teise perekonna. «Nad on äärmiselt toetavad.» Mis teeb aga pundi tema arvates eriliseks? «Me oleme professionaalid ja armastame väga seda, mida me teeme.»

Umbes neli aastat tagasi tantsimisega alustanud Eliise suunati selle tööni justkui universumi poolt.

Eliise. FOTO: Remo Tõnismäe

«See on naljakas lugu. Kui ma olin väike, siis sõitsin ema töö juurest trammiga koju ja nägin Mere puiesteel seda LED-tuledega hoonet ja mõtlesin omaette, et kunagi tahan seal raudselt töötada,» räägib Eliise. «Ma ei teadnud sellest toona mitte midagi, aga kolm-neli aastat tagasi sattusin sinna tööle. See oli stripikas,» naerab ta. «Mõtlesin, et universum on mind terve elu sinnapoole suunanud.»

Noore naise töögraafik on muljet avaldav. «Ma tegelen iga päev ITga, täpsemalt programmeerimise ja testimisega,» räägib naine, kes lisaks on veel postitantsu treener, OnlyFansitar.

Eliise. FOTO: Remo Tõnismäe

IT-valdkonnani jõudis tegelikult Eliise tänu sellele, et töötas stripiklubis. «Läksin pärast põhikooli kutsehariduskeskusesse multimeediat õppima. Arvasin ise, et see on rohkem selline video- ja fototöötlus, pigem kunstiline ala. Tuli aga välja, et see on rohkem programmeerimine, testimine ja kõik, mis pigem tehnilise poolega seotud on.» Ühel hetkel pidi Eliise küll koolist ära tulema, ent läbi tantsimise tutvuski ta inimestega, kes lõpuks ta oma praeguse tööandjaga kokku viisid. Just kohtumist erinevate inimestega erinevatest valdkondadest peab Eliise üheks ägedaks osaks oma tööst. «Kui sa ise näitad välja, et sa pole lihtsalt vaid ilus tüdruk, võivad sealt ka väga head tuttavad tulla,» nendib ta.

Täiskasvanute meelelahutuse juures meeldivad Eliisele just need inimesed, kes ise valdkonnas töötavad. «See on hästi toetav kommuun, see on nagu pere. Sa näed, kuidas esinemistel teised naised sulle kaasa elavad.»

Eliise. FOTO: Remo Tõnismäe

Ehkki valdkonna sees on naised Eliise sõnul üldiselt teineteist väga toetavad, leiab ta, et üks väärarusaamu ühiskonnas on see, et striptiisitarid üritavad võrgutada meeskliente. «Hästi palju on seda, et kui sa töötad näiteks klubis või lähed kusagile esinema ja seal on naised, siis nad jooksevad ära või solvuvad kellegi peale, näiteks tantsija peale,» räägib ta. «Naised, me ei tule teie mehi varastama. Me teeme oma tööd,» ütleb Eliise, kes ise on suhtes. «Te ei pea end ohustatuna tundma sellest, kui te teate, et teie mees on lojaalne ja hea,» on ta resoluutne ja leiab, et sellist tööd tehes hakkad end naisena ehk veelgi rohkem väärtustama.

Eliise sõnul eristab Costany Angelsi naisi teistest see, et kõik pundi liikmed on professionaalid. «Me oleme seda teinud aastaid. Tase on kõrge. Me teame, kuidas kliendiga käituda, kuidas teha efektset ja ägedat show'd.» Lisaks sellele, et naised pakuvad professionaalset meelelahutust klientidele, kinnitab Eliise Lana sõnu selle kohta, et ollakse justkui üks perekond. «Me toetame tohutult teineteist.»

Tartumaalt pärit Sasha tantsib klubides ja teeb postitantsu ning on lisaks tantsuõpetaja ja Onlyfansitar.

Sasha. FOTO: Remo Tõnismäe

«Õpetan Meow' stuudios exotic-stiilis postitantsu ja postiakrobaatikat algajatele,» räägib Sasha. Postitantsu ja striptiisini jõudis ta täiesti juhuslikult. «Sattusin peale ühele Youtube'i videole, kus üks strippar tegi stiilis «päev minu elus» video ja see oli minu arvates nii äge ja kõnetas mind väga,» räägib Sasha, kes seejärel otsustas guugeldada stripiklubisid Tallinnas ning kirjutas kell kaks öösel klubide omanikele. «See, kes esimesena vastas, sinna ma intervjuule läksin ja sain ka tööle,» meenutab ta.

Sasha. FOTO: Remo Tõnismäe

Kõige rohkem armastab ta töö juures just elamust, mis ta sellest saab. «Stripiklubis on iga õhtu ainulaadne, see pole mitte kunagi samasugune.» Samuti on noorel naisel täielik esinejahing. «Naudin väga striptiisi ja esinemist, mulle meeldib teha show'd.» Lisaks nendib Sasha, et talle meeldib väga ajaline vabadus, mida see töö talle võimaldab. «Töötan tihti kahel päeval nädalas ja siis jääb mulle viis päeva enda jaoks. Kui tavapäraselt investeeritakse viis päeva töösse, et võita kaks päeva, siis minu jaoks on see imelik, kui ma saan investeerida kaks päeva ja võita viis,» räägib ta.

Mis on tööga kaasnevad ühiskondlikud eelarvamused, mida Sasha ümber lükkaks? «Kindlasti see, et stripparid valivad selle töö sellepärast, et neil on elus väga raske, nad ei saa rahaliselt hakkama või neil on probleemid, mistõttu nad peavad seda tööd tegema,» räägib Sasha. Ta tunnistab, et kindlasti on ka strippareid, kes teevad tööd olude sunnil, ent tema teeb seda tööd just seetõttu, et armastavab seda. «Ma tahan seda teha, siiralt tahan. Muidu ma ei oleks siin. Vahel on inimestel ääretult raske uskuda, et on olemas naine, kellele siiralt meeldib esineda ja striptiisi pakkuda.»

Sasha. FOTO: Remo Tõnismäe