VIDEO ⟩ Eestis elav maailmakuulus pornostaar rääkis, mida oma töö juures enim vihkab

Venelannadest neiud, kes on praegu kõik pornosaitide populaarsemate staaride seas, võtsid ette mõned murekohad, mis näitlejatel tööstuses ette tulevad. Murekohti oli mitmesuguseid: alates meigist kuni selleni, et näitlejannad peavad sageli avalikkuse poolt ebainimlikku suhtumist taluma.

«Ma ei salli üldse seda, kuidas produktsioonifirmade stiil on 1990ndates kinni,» märkis Ukrainast pärit Lika . «See, kuidas Euroopa firmad näitlejannadele meiki peale lastivad ja üldse ei arene, on piinlik,» märkis ka tema.

Eva Elfie lahkas aga ka intiimsemaid teemasid. «Üks asi, mis mind porno filmimise juures häirib, on see, kui sa hakkad orgasmini jõudma, aga siis filmimine peatatakse,» tunnistas ta. Naise sõnul tuleb valguse ja kaamerate seadmist sageli ette.

21-aastase SolaZola elukohaks on OnlyFansis ka praegu märgitud Tallinn ning nähtavasti filmis ta juttu oma maja verandal. Samuti märkis neiu, et ta on pärast filmimist pidanud ka avastama, kuidas mikrofon oli kogu aja välja lülitatud.