Britney Spearsi isa astus tagasi ja naine vabanes viimaks eestkoste alt

Aastaid hiljem on naine avaldanud tungivat soovi, et isa eestkostja kohalt eemaldataks, sest Britney sõnul oli tegu eestkoste kuritarvitamisega. Isa on eitanud kõiksugu süüdistusi ja öelnud, et teeb seda kõike vaid Britney heaolu huvides. Britney sõnul söödeti talle sisse kangeid ravimeid ja sunniti vastu tema tahtmist kasutama rasestumisvastaseid vahendeid.