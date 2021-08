VIDEO ⟩ Sel hooajal on juba kolm eestlast seenemürgistusega raskes seisundis haiglasse sattunud

Oder ütleb, et eriti ohtlik on korjata valgeid seeni. «Segi ajamise risk on päris suur: millal korjan šampinjone, millal valget kärbseseent? Metsades on päris mitmeid mürgiseeni. Maksab minna meie kodulehele , otsida üles seente alaleht - sealt saab ülevaate, milliseid mürgiseeni võib meie metsadest leida.»

«Õnneks metsas seeni korjates ja mõnda mürgiseent puudutades ei pea kartma, et läbi naha kuidagi mürgituse saab. Seeni tuleb mürgistuse saamiseks ikkagi süüa. Siin on jällegi üks teema, mida tasub silmas pidada, kui ma lähen külla ja mulle pakutakse seal seenerooga: küsida, seeneroa valmistajalt, mis seentest antud roog on tehtud. Kust need on korjatud ning kas ta korjas need ise või ostis need turult? Igal juhul selline info on abiks, kui koju tulles hakkab inimene oksendama ja tekib mure, et äkki ma sõin mingeid mürgiseeni,» selgitab Oder.