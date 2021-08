Reisilt naasnud Erika Kirput tervitas hommikul kell kuus dopingukontroll

29-aastane Tartust pärit Erika Kirpu sai Tokyos võistkondlikus epeevehklemises kuldmedali. Eestis pidu peetud, põrutas Kirpu koos kallima Enrico Garozzoga Itaaliasse, kust mees ka pärit on. Ka Erika kaasa võttis tänavu aasta olümpiamängudest osa, saavutades meeskondlikult seitsmenda ja iseseisvalt 20. koha.

Täna keskööl teatas Kirpu oma Instagrami loos, et on jõudnud taas Tallinna. Vaid mõni tund hiljem, kella poole seitsme paiku, ootas sportlast aga dopingukontroll. «Lootsin, et saan magada, aga dopingukontrollil olid teised plaanid. Nad tulid testi kell kuus hommikul võtma,» kirjutas unine Kirpu.