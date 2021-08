UUS VÄLJAKUTSE ⟩ Birgit Sarrap kohtunikurollist: kui vaja, ütlen karmilt

Superstaariotsingud algasid 2007. aastal, mil eelvoorudes osales rohkem kui 1500 staariks pürgijat, kelle seas ka nooruke Birgit Õigemeel (nüüd Birgit Sarrap) . Kuigi lauljatar oli tagasihoidlik, siis tema võimas lauluhääl jäi kohtunike kõrvu juba esimeses, kollase kaardi voorus. Iga saatega oli aina selgem, et just Birgitist saab Eesti esimene superstaar.

Nüüd, 8. hooajal, astub Birgit taas «Eesti otsib superstaari» saate rongile, kuid mitte osaleja vaid kohtunikuna. «Kui aus olen, siis see vist oli küll esimene pakkumine minu elus millele ma koheselt «Jah!» vastasin,» tunnistab laulja, et kuna saade on talle nii südamelähedane, siis sellega liitumine on tema jaoks väga tähendusrikas.