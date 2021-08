«Baari uksele on suurelt kirjutatud, et kontrollitakse immuniseerimistõendeid. Ruubenil ja tema kaaskonnal neid ette näidata polnud,» selgitab pealtnägija, et kohal käis ka politsei, kes väidetavalt keeldus asjaga tegelemast, öeldes et koroonapassid pole nende teema.

Neljapäeva öösel kell 1.54 teatati, et Tartus Rüütli tänaval on ühe baari ees seltskond inimesi, kes keelduvad baari uksel näitamast vaktsiinipasse ning häirivad teisi. «Meie ametnike saabudes selliseid inimesi ei nähtud. Baari töötaja arvas, et politseiametnikud võiksid kontrollida külastajate vaktsiinipasse, selgitasime, et see on baari personali ülesanne,» sõnab PPA pressiesindaja Indrek Hirs.