Hongkongis avati maailma esimene meemimuuseum

Kes meist ei teaks mis on 9gag? See, kes seda lehekülge veel külastanud ei ole, on paljustki lõbusast ilma jäänud.

Meemid on muutunud ajapikku nii populaarseks, et neid kasutatakse lausa ka tavavestlustes enese paremaks väljendamiseks.

Kui seni on need naljapildid vaid interneti avarustes viibinud, on tänaseks tehtud need lausa käega katsutavateks.