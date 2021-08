Eminemi 19-aastane tütar tuli kapist välja mittebinaarsena

48-aastane Eminem lapsendas oma eksabikaasa Kim Scotti bioloogilise tütre Whitney 2005. aastal. 2017. aastal avaldas Whitney, et on biseksuaalne. Nüüd tuli ta kapist välja mittebinaarsena.

Uudist jagas Stevie TikTokis, kus nad avaldasid, et aastatega on nad üha enam harjunud oma keha ja identiteediga: «Igavesti arenev ja muutuv.»

Populaarsel räpparil Eminemil on kolm tütart, kellest kaks on lapsendatud, vahendab The Sun. Muusiku bioloogiline tütar on 25-aastane Hailie, kelle ema on Eminemi eksabikaasa Kim Scott. Lisaks Stevie'le lapsendas Eminem ka oma eksabikaasa õe tütre Alaina (27), keda räppar juba väikesest peale asvatas. Alaina bioloogiline ema suri 2016. aastal.