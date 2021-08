GALERII JA VIDEO ⟩ Haapsalu linnapea avas HÕFFi: puid oli lihtsam maha võtta

7. juulil võeti Haapsalu peatänaval maha 65 puud. Sukles kinnitas juulis, et 27 neist olevat olnud kahjustatud mädanikust.

Sukles rääkis toona Postimehele, et puude mahavõtmise põhjuseks on peatänava «totaalne remont». Tänavaaluseid trasse vahetades eksisteerivat linnapea sõnul suur risk, et puude juured saavad kahjustada. Seega peeti paremaks vahtrad ja pärnad ligi kilomeetri pikkuselt lõigult langetada.