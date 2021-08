Uibomägi postitas sotsiaalmeediasse lõbusa kaadri, millelt on näha, et ka keset kanakarja on elegantsel naisel võimalik igati glamuurseks jääda. «Täitsa glamuurne elu tänaval koos kanakarjaga,» lisas koos emaga Gruusias viibiv Kethi.

Alles hiljuti kirjutas Kethi oma ema kohta Instagramis ka paar armsat rida. «Mul on oma emmega ikka tõeliselt vedanud. Ma ei saa aru, kuidas ta oma kõiki kolme tütart on kasvatanud nii, et temast on saanud absoluutne parim sõbranna meie kõikide jaoks,» rõõmustas ta.