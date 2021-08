TikToki eestlaste kogukond on hämmingus: mis Tartus ometi toimub? Heade mõtete linna on viimaste päevade jooksul raputanud nii uputus kui traagiline gaasiplahvatus. Nüüd on nimekirja lisandunud veel Riia-Vaksali ristmikul raudteeviadukti ramminud veok.