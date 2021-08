Elu24 postkasti potsatas täna hommikul vihje, et Tartusse lõbutsema läinud seltskonnastaar Brigitte Susanne Hunt käitus oma sõbrannadega Emajõeäärses lokaalis ebaviisakalt ja üleolevalt. Tuleb aga välja, et päris nii see siiski ei olnud.