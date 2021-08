GALERII ⟩ Ridala kirikuõpetaja toob lapsi kirikusse väga omapärasel viisil

Lastele see põnevusi täis laager meeldib ning külm ja kõle kirik neile hirmu ei tundu tekitavat. Põnev aaretejaht kirikus ja selle ümber, muutsid lapsed kiriku suhtes aga veelgi julgemaks. «Lapsed tunnevad kirikus ennast palju vabamalt, neile on usk sünniga kaasa antud, see on neil hinges. Täiskasvanud on aga see-eest juba rikutud ja see on neid kaugendanud kirikust,» on Valk mõnevõrra kurb, et inimesed on jumalakaugeks jäänud.