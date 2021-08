Tiiu Randmann-Mihkla on üks omapärane naine, kellele kunstianne on tõenäoliselt rinnapiimaga juba kaasa antud. Ta on naine, kes suudab maast leitud naelast teha suurepärase kunstiteose, mida isegi kunstivõõras inimene oma koju ostaks.

Tiiu on tegelikult pärit hoopiski Tallinnast, kuid Haapsalusse sattus ta tollase abikaasaga juba oma 20ndates. Nende koduks sai just see sama maja, mille hoovis me mõnusal suveilmal ka intervjuud tegime.