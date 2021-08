Ameeriklanna abiellus oma venna mõrvas süüdimõistetud mehega

Tiedjen ise oli Strausi poolvenna kasuvend. 18-aastane McGary leiti 1987. aastal surnult tema magamistoast. Lisaks noahaavadele oli mõrvar McGary't korra ka lasknud. Selleks ajaks olid kasuvennad ühe katuse all elanud juba kolm aastat. Tiedjen oli toona 25-aastane ja oli politseinikele öelnud, et ta ei mäleta, mis tol ööl, kui McGary mõrvati, juhtus.

Tiedjen mõisteti McGary mõrvas süüdi ja oli viimased 32 aastat vangis. Ta ise väidab, et on süütu. Tänaseks on Tiedjeni süüdimõistmine aga tühistatud ja teda ootab ees uus kohtuprotsess, kus tal on võimalus oma süütust tõestada. Esimene istung leiab aset 31. augustil ja Tiedjen on seni koduarestis.