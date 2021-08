VIDEO ⟩ Poliitik Riina Solman kohtas Järvamaal tee ääres karu

«Olime Inesega teel tagasi Paidest, Arvamusfestivalilt, kui kohtasime tee ääres karu. Linnalastel muidugi uudishimu nii suur, et keerasime lausa tagasi, et karu veelkord näha,» tunnistas Solman.

Solmani sõnul pole see esimene kord, kui ta samas kandis karu on kohanud. «Viimati, just samas kandis, nägin karu 16. aprillil 2008, kui suur isakaru hüppas ootamatult kaitseminister Jaak Aaviksoo auto ette, sest otsustas just sel hetkel teed ületada.»