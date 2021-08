GALERII ⟩ Tõsieluseriaal «Armastuse malev» alustab juba sel sügisel Kanal 2s!

Seda seikluste- ja draamaderohket saadet veab ei keegi muu kui glamuurne seltskonnastaar Brigitte Susanne Hunt. «Väga huvitav sümbioos inimesi sai kokku. Natuke draamat ja kirgliku teemat on ka olnud, ma olen täiesti veendunud, et on, mida vaadata,» rääkis Hunt võtteplatsil Elu24-le.