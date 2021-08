USA rannavalve päästja kandmas Haitil Port-au-Prince'is helikopterisse maavärinas kannatada saand last, kes lennutati USAsse Floridasse ravile

Kariibi meres asuvat Haitit tabas 14. augustil maavärin magnituudiga 7,2, tekitades palju hävingut. Senistel andmetel on elu kaotanud vähemalt 1297 inimest ja üle 5700 inimese on saanud vigastada. Päästjate andmetel on sadade inimeste asukoht teadmata ja neid otsitakse.