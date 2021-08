LUGEJA FOTOD ⟩ Tallinna sadamas seisev Kanada sõjalaev tekitab küsimusi

«Miks see sõjalaev Tallinna sadamas seisab?» küsis Elu24-le fotod saatnud isik. «Tekitab nagu natuke hirmu.»

Kui lähemalt uurida, on tegu Kanada fregattiga, mis on tänapäeval üks suuremaid sõjalaevu. CBO hinnangul on uue fregatti maksumuseks pisut üle miljardi euro.