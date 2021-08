VIDEO ⟩ Uue muusikavideo tagasiside tõi Lizzo silmi pisarad: see on rassistlik ja diskrimineeriv!

Lauljannale oli vastukarva teravkeelsed kommentaarid, mis puudutasid mustanahalisi naisi ja tema välimust. «See on fatphobic (toim - rasv-foobiline/ülekaaluliste vastu diskrimineeriv), rassistlik ja teeb haiget,» tõdes ta. «Mida ma ei aktsepteeri, on see, et te teete seda mustade naistega ikka ja jälle, eriti meie, suurte mustade tüdrukutega,» ütles Lizzo emotsionaalse Instagrami otseülekande ajal.