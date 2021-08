Andrew linnast, Texasest pärit mees kaebas La Fogata Mexican grillrestorani kohtusse, väites, et restoran ja baar olid hooletud, kui nad talle alkoholi müüsid ja ta seetõttu hiljem ühe kaaskliendiga kähmlema läks.

Daniel Rawls pöördus Houston Chronicle andmetel advokaadi poole, et viia kohtusse juhtum, mis leidis aset 2019. aastal. Rawlsil on olnud alkoholiga probleeme varemgi. Andrewsi vanglaaruanded näitavad, et ta arreteeriti kaks korda, 2019. aasta veebruaris ja käesoleva aasta mais, süüdistatuna avalikus kohas joobes olemise pärast.