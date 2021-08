Kahe lennuki piloodid teatasid Kanada ranniku lähedal nähtud rohelisest ufost

Kanada õhujõudude lennuk lendas Kanadast Ontariost Trentonist Saksamaale Kölni ning KLMi Airbus A330-300 lendas USAst Bostonist Hollandisse Amsterdami. Mõlema lennuki piloodid kirjeldasid nähtud lendobjekti sarnaselt, et see oli erkroheline ja seda oli näha minuteid enne, kui see pilvedesse kadus. Pilootide sõnul ei olnud nad varem midagi sellist näinud ja kindlasti ei olnud see mingit uut tüüpi lennuk või rakett.