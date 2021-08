Lauri ja Gethel tegid suure muudatuse: oleme toimetanud rütmides, mis pole meile kõige paremini mõjunud

Lauri ja Gethel andsid oma Youtube'i kanalil teada, et viivad sisse väikesed muudatused. «Oleme toimetanud rütmides, mis pole meile kõige paremini mõjunud,» tunnistas Lauri, kelle sõnul on nad pidanud tegema palju kompromisse ja valikuid. «Me proovime leida tasakaalu töö, teineteise, iseenda ja Aria jaoks, Ruudiga tegelemise, kodu ja aia korrashoiu, remondi ja sisuloome vahel,» tõdes naine.

Senini on Lauri ja Gethel postitanud igal pühapäeval ühe 20-minutilise video. «Ma tunnen, et ma ei suuda toota enam iga nädal 20-minutilist videot. See 20 minutit, mida teie seal vaatate, on tegelikult kõvasti rohkem tööd,» tõdes Lauri. Getheli sõnul võtab lisaks filmimisele palju aega selle tagamine, et videod oleksid sisukad.

Kui muidu kuuluvad toimetamiste sekka näiteks õunte korjamine, muru niitmine ja kulu põletamine, siis see ei tundu alati piisav. «See tähendab seda, et me peaksime sinna kõrvale tegema ka kõvasti mingeid huvitavamaid asju, mida te varem pole näinud. See tähendab omakorda seda, et me peame esmaspäevast reedeni tegutsema,» sõnas Gethel.

Võttes nädalas iseenda jaoks ühe vaba päeva, napiks naise sõnul aega, et videot mugavalt monteerida. Montaaž on Lauri sõnul ajakulukas protsess. «Ma alustan laupäeval kell 10 hommikul ja ega ma tegelikult enne kella kümmet õhtul, vahel isegi südaööni, ei tõusegi,» tunnistas mees. Hoolimata väikestest pausidest, kulubki Lauri sõnul sellele praktiliselt terve päev. «Ma ei saa anda panust perekonnaellu, mis ei ole minu jaoks valik,» sõnas ta.

Ehitamine on aeganõudev protsess, mille tulemusi pole alati kiirelt näha, mistõttu võib aeg-ajalt 5-minutilise klipi tootmine võtta päevi. «Aeg, mis läheb ühe jupi tootmiseks on päris-päris suur. See aeg tegelikult tulebki näiteks minu isikliku aja, Aria aja ja Gethel ajal arvelt,» selgitas Lauri. «Meile täiega meeldib seda kõike teha, aga ei ole mõistlik seda nii palju teha, nagu me praegu seda teeme,» sõnas omakorda Gethel.

Paari plaan on hakata iganädalaste videote asemel postitama videoid üle ühe nädala. Gethel ja Lauri tõdesid, et kuigi saaks ju pisut videote mahtu vähendada, pole 10-minutilised videod nende jaoks variant. «Meil on vaja 4-5 päeva, kus me saame tööd teha ja täna meil pole neid päevi nädalas kuskilt võtta, sest elada tahaks ka,» rääkis Lauri.