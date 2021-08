«Mis puudutab režiimi kokkuvarisemist, siis seda iseloomustab kõige kõnekamalt see, kuidas Ghani Afganistanist põgenes,» vahendas RIA Vene Kabuli saatkonna pressiesindaja Nikita Ištšenko sõnu. Venemaa on öelnud, et säilitab Kabulis diplomaatilise kohaloleku ja loodab arendada sidemeid Talibaniga, kuigi ütleb, et ei kiirusta neid riigi valitsejateks tunnistama ja jälgib nende käitumist tähelepanelikult.