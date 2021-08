Suunamudija Triinu Liis McNairni jälgijad on alates talvest tundnud huvi, kuhu kadusid tema kassid. Pärast pikki otsinguid laekus Elu24-le mitmeid vihjeid, kus väideti, et naise kassid on Tallinna Sinirebase hoiupaigas. Nende veebilehelt «Koju läinud loomade» alt leidis Elu24 kaks täpselt samal päeval hoiupaika saabunud kassi, kellest üks oli ütlemata sarnane Triinu Liisi kassiga.