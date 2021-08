Operatsiooni juht Argo Arukase rääkis «Suvereporterile», et üks purjuspäi autoroolist tabatud juht oli nii palju joonud, et ei teadnud isegi, kuhu sõidab. «Ütles, et sõidab Arbimäele (tänav Elvas – toim), aga lihtsalt sõidusuund oli vale, ta liikus tegelikult Tartusse,» imestas Arukase. Juhi suhtes alustati kriminaalmenetlust.