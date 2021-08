Sünnipäevalaps Arnold Oksmaa fännide soovist näha teda Eesti presidendina: arvan, et minu aeg tuleb!

«Ma tunnen ennast noorena! Mõtlen küll, et issand jumal, kas tõesti 42 ja elan ikka veel? Ma näen ju tegelikult nii poisike välja,» naerab alati positiivselt meelestatud Oksmaa, kelle Facebooki sein oli juba varahommikul õnnitlustest kummis. «Ma pole veel postkasti vaadanud, aga paneme ikka täiega möllu!»

Kui muidu on Arnold see, kes õnnitlusvideoid valmistab, siis ähtsa päeva puhul kutsus mees oma fänne üles hoopis temale õnnitlusvideoid tegema! «Mõned videod on juba tulnud ja eks neid täna tulev veel juurde,» usub Oksmaa. «Parim video võidab minult erapeo, muidugi Eest piires!» lubab ta. «Fännid teavad, kui hull ma olen ja nad võibolla kohati kardavad ennast videos avada.»