VIDEOD ⟩ Talibani võitlejad veedavad aega Kabuli lõbustuspargis

Reutersi reporter Hamid Shalizi jagas Twitteris kaadreid kohalikust lõbustuspargist, kus on näha Talibani võitlejaid autodroomil ja karuselliga sõitmas.

Taliban on lühikese ajaga vallutanud peaaegu kogu Afganistani. Samal ajal kui Talibani võitlejad lõbustuspargis toimetavad, põgenes president kaaskonnaga riigist ja lääneriigid evakueerivad oma kodanikke. Riigist lahkuda soovijaid on palju ja viisasabad on muudkui pikenemas.