SÄRK SELJAST! ⟩ Britney Spears kõmmutas vallatu pildiseeriaga ilulõikuste ja lapseootuskõlakad

«Ei sõbrad...ma ei käinud rindu kohendamas ja ma pole rase. Mul on nendel piltidel rinnad, sest ma olen hea toidu peal,» kirjutas Britney Spears.

Lauljatar selgitas ka pisut, miks ta sotsiaalmeedias aeg-ajalt paljastavaid pilte postitab. «Mind häirib see suhtumine naistesse, kes on kuumad ja soovivad riided seljast visata. Ei, ma ei räägi striptiisiklubist või etendusest. Lihtsalt olles oma autos ja sa saad aru, et sul on suvise ilmaga seljas loll pikkade varukatega särk,» jutustas naine.

Britney sõnul on ühe kihi riiete maha viskamine lausa kergendav ja paneb mõtlema: «Pekki, ma tunnen end hästi!». Sellest tulenevalt tekib ka arvamus, et nähaksegi super välja. «Mul on olnud miljard etendust, kus ma seda teinud olen ja minu õuduseks - mõnikord ma ei näinud nii hea välja. See on kuradi piinlik, aga minu ettekujutuses tundus see suurepärane,» tõdes Britney.

Naine tunnistas, et esinemine muutis ta aeg-ajal pisut ebakindlaks, kui nüüdseks on ajad lauljatari jaoks muutunud. «Ma sündisin siia maailma alasti ja tunnen ausalt, et see raskus on mu õlgadelt langenud ja see pani mind end sellisena nägema,» lausus ta. Nõnda saab Britney sõnul näha end kõige puhtamal kujul. Küll aga kinnitab naine, et topless pildid ei saa tema kontol traditsiooniks, sest see muutuks aja jooksul igavaks. «Aga need aitavad, kui sul on vaja valgustust,» tõdes ta.

Naise sõnul olid «Free Britney! (toim - vabastage Britney)» kommentaarid väga naljakad, kui ta esimest korda särgi seljast tõmbas. Free Brintey roosa t-särgi kampaania sai alguse kolm aastat tagasi ja naine on oma fännidele väga tänulik. «Liikumisel on palju sügavam tähendus, kui te oskate seda ettegi kujutada. Minu fännid on alati olnud nii kuradima hämmastavad ja ma armastan teid kõiki 🌹,» lõpetas naine avameelse postituse.