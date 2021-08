Fahradi sõnul arvasid nad esiti sugulastega, et saavutatakse rahuleping, kuid lahingud Herati lääneprovintsis läksid ägedaks. Pärast Herati provintsi ülevõtmist, kui saadi aru, et rahuleppeni ei jõuta, loodeti, et Talibanil kulub Kabuli piirini jõudmiseks 3-4 kuud. «Kuid see võttis aega umbes 6-7 päeva,» tõdeb murest murtud Fahrad Elu24-le. Mehe sõnul ilmestab kogu õudust üks lause. «Kõik on kiiresti kadunud.»

Õnnelikul kombel juhtus eelmisel nädalal see, et mu ema lendas tervislikel põhjustel Afganistanist Indiasse, et külastada seal arste. Ta jõudis sinna kohale ja kolm päeva hiljem see (Taliban vallutas Kabuli - toim) juhtuski,» selgitab Fahrad.

Eriti masendav on Fahradi sõnul olukord just naiste ja laste jaoks. Fahradi suguvõsas on eri vanuses lapsi, kellest osa on ka teismelisi. «Üks mu nõbudest on eriti hirmunud, sest tema tütar sai just 13-aastaseks. Ma rääkisin temaga esmaspäeval ja ta ütles, et kardab, et ta tütrele tullakse järele, et teda abielluma sundida. See olukord on täiesti ahastama panev. Selles hirmus minnakse koos peredega peitu, kuid kõik ei ole saanud peituda, mistõttu peavad nad oma naiste ja väikeste laste turvalisuse pärast võitlema,» kirjeldab Fahrad.