Rannamaja-Oskar läks kokkuleppele: narkoärikas pääseb peagi vabadusse

Oskar Süvarile määrati 5 aastat vangistust, sellest ärakandmiseks on üks aasta ja üks kuu. Tõsielustaar on viibinud vahi all alates eelmise aasta 24. juulist, mis tähendab, et ta vabaneb vanglast juba nädala pärast, 24. augustil. Kolm aastat ja 11 kuud on viieaastase katseajaga. Süvarilt konfiskeeriti 25 euro väärtuses sularaha ja Apple iPhone.