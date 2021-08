10. augusti hommikul lahkus meie seast 58-aastasena laulja Viivi Sõnajalg. «Mis juhtus, täpselt ei tea. Eks selle selgitab lahkamine,» sõnas abikaasa Oleg Sõnajalg, et ainus info, mis talle jagati, on see, et tegemist oli terviserikkega. Nüüd on surma põhjus teada.