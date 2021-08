USA sõjaväelennuk USAF C-17 RCH871 lahkus pühapäeval Afganistani pealinnast Kabulist, pardal ligi 800 inimest. Paanikas Kabuli elanikud, kes lennukitele ei mahtunud, sidusid end USA sõjaväelennuki külge, lootuses riigist pääseda. Ehkki klippe, kuidas umbes 20 meest lennukiratta külge klammerduvad ning ka õhusoleva lennuki küljest alla kukuvad, on internetis mitmeid, on nüüd levima hakanud video, mis filmitud lennuki välisküljel viibinud mehe poolt.

Esimesena filmitud klipis on näha, kuidas lennuk alles õhkutõusuks valmistub, taustal on kuulda müra. Taamal on näha inimesi, kes lennukist maha jäid.