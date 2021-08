ARMAS KLÕPS ⟩ Äsja emaks saanud Jaanika Vink jagas esimest beebipilti!

Jaanika Vink tõdes raseduse ajal sotsiaalmeedias, et sellist plaani tal noorena polnud, et temast võiks kord ema saada. «Ütlen ausalt ära, et väiksest peale oli mu mentaliteet see, et ma ei taha lapsi ega abielluda jne,» kirjutas naine.

Jaanika sõnul tuli see tõenäoliselt sellest, et tal ei olnud kunagi ühtegi eeskuju ja suhted, mida ta kõrvalt nägi, olid väga mürgised. «Alati mõtlesin, et miks nad veel lapsi ka saavad,» tõdes ta.

Nüüd postitas juuli lõpus sünnitanud Vink Instagrami imearmsa pildi oma beebist.

Uku Arop ja Jaanika Vink said juuli lõpus lapsevanemateks. FOTO: Kuvatõmmis/ Instagram