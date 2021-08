GALERII ⟩ Pidu piirilinnas: Narvas avati hoogsa meluga Vabaduse festival

Esimest korda toimuv rahvusvaheline Vabaduse festival Narvas leiab aset 17.–21. augustini. Festivali programmis on lavastused väiketeatritelt riikidest, kus on probleeme vaba sõna levitamisega ning kus viimastel aastatel on teatritegijatel olnud kokkupuuteid loomingulist tegevust piirava tsensuuriga.