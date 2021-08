33-aastane Khatera oli rase, kui Talibani võitlejad teda rünnaku käigus julmalt piinasid: nimelt urgitseti naise mõlemad silmad peast välja. Khatera kinnitab, et tal siiski vedas - ta on ju elus, kuid ette tuli ka seda, et Talibani sõdurid söötsid naisi koertele.