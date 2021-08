Lesbipaar peksti Mustamäel läbi: ta võttis mu kaelast väga tugevalt kinni...

«Algas lugu nii, et mina ja mu tüdruksõber läksime sõpradega välja,» räägib Emma (nimi muudetud; toimetusele teada), kes nagu iga teine noor tallinlane ühel kaunil augustikuu laupäeval linnas mõnusalt aega veetmas käis. Öö venis sõpradega koos aega veetes pikaks ning koju Mustamäele hakati koos tüdruksõbraga liikuma pühapäeva hommikutundidel, mil päikegi juba tõusnud oli.

Veel enne kojuminekut mõeldi läbi käia Szolnoki bussipeatuse ligiduses asuvas Vilde GrillStopis ja osta sealt friikartuleid. «Seal ees olid kolm meest, kellest üks tuli meile kohe ütlema, et oleme lesbid,» meenutab Emma seda, kuidas üks meestest paariga ilkuma tuli. «Me isegi ei hoidnud käest kinni ega suudelnud, aga see mees vist teadis kellegi kolmanda kaudu minu tüdruksõpra, mistõttu ta seda ka ütles,» räägib Emma, kes ei võtaks öeldut muidu solvavana, ent tolles kontekstis seda see oli.